Ремонт мостов и автодорог в Киеве с убытками в более чем 3,5 млн гривен: подозрение получил подрядчик

В Киеве подрядчику грозит до 12 лет заключения за завышение стоимости работ в более чем 3,5 млн гривен.

Источник фото: Полиция Киева

Подрядчика, который отремонтировал мосты и автодороги в Киеве с убытками в более 3,5 миллиона гривен, подозревают в совершении преступления в особо крупных размерах, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, между коммунальным предприятием "Киевавтодормост" и подрядной организацией был заключен договор на аварийные ремонтные работы. Однако подрядчик завысил стоимость работ, что привело к неправомерному получению более 3,5 миллионов гривен.

Напомним, ранее следователи объявили о подозрении двум должностным лицам "Киевавтодормоста". Расследование этого уголовного производства продолжается.

Подозреваемому, который обвиняется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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