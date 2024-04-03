Украина вскоре совершит третью атаку на Крымский мост, которая «выведет его из строя», — СМИ

Планами по желаемой цели в Крыму поделился один из чиновников ГУР.

Главное управление разведки Минобороны Украины планирует повторную атаку на Керченский (Крымский) мост, соединяющий аннексированный Крым с россией. Эта атака должна вывести мост из строя. Как сообщает The Guardian со ссылкой на чиновников ГУР, разведчики планируют третью атаку на мост, утверждая, что его уничтожение «неизбежно».

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», - сказал высокопоставленный чиновник ГУР. Он добавил, что глава ГУР Кирилл Буданов уже имеет «большинство средств для реализации этой цели».

В разведке также говорят, что уничтожение моста – это часть плана Президента Владимира Зеленского по «минимизации» военно-морского присутствия россии в Черном море.

Между тем Gurdian указывает на то, что рф приняла масштабные меры для защиты моста, усилив противовоздушную оборону и развернув «баржу-мишень» как приманку для ракет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.