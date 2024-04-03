В ООН атаку на завод по производству «шахедов» в Татарстане назвали ударом по гражданской инфраструктуре

В ООН осудили атаку на завод в Татарстане как удар по гражданской инфраструктуре.

Источник фото: ukrinform

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик осудил удар, который был нанесен по заводу производства беспилотников в Татарстане и назвал это атакой на гражданскую инфраструктуру. Об этом говорится в стенограмме его выступления.

Отвечая на вопрос об атаке беспилотников на объекты в Татарстане, Дюжаррик призвал прекратить все атаки на гражданскую инфраструктуру, подчеркивая позицию ООН по этому вопросу.

"Я имею в виду, что мы выступаем против и призываем прекратить все атаки на гражданскую инфраструктуру", - сказал представитель генсека ООН.

По информации из источника на Hromadske, российский завод в Татарстане, который был атакован украинскими дронами, изготавливал иранские беспилотники "Шахеди", которые маркировались как "Герань-2". По заявлению этого источника, за атакой стояло Главное управление разведки Минобороны Украины.

Дополнительно, по информации от США, экономическая зона "Алабуга", где произошли взрывы, поддерживала контракт с российскими военными для изготовления беспилотников Shahed. Американский Минфин предполагал, что эта экономическая зона намерена расширить производство, чтобы выпустить тысячи дронов до 2025 года.

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