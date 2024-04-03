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В ООН атаку на завод із виробництва «шахедів» у Татарстані назвали ударом по цивільній інфраструктурі

20:24, 3 квітня 2024
В ООН засудили атаку на завод у Татарстані як удар по цивільній інфраструктурі.
В ООН атаку на завод із виробництва «шахедів» у Татарстані назвали ударом по цивільній інфраструктурі
Джерело фото: ukrinform
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Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік засудив удар, який було нанесено по заводу виробництва безпілотників у Татарстані та назвав це атакою на цивільну інфраструктуру. Про це йдеться у стенограмі його виступу.

Відповідаючи на питання про атаку безпілотників на об'єкти у Татарстані, Дюжаррік закликав припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру, підкреслюючи позицію ООН з цього питання.

«Я маю на увазі, що ми виступаємо проти та закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру», – сказав речник генсека ООН.

За інформацією з джерела на Hromadske, російський завод у Татарстані, який було атаковано українськими дронами, виготовляв іранські безпілотники «шахеди», які маркувалися як «Герань-2». За заявою цього джерела, за атакою стояло Головне управління розвідки Міноборони України.

Додатково, за інформацією від США, економічна зона «Алабуга», де відбулися вибухи, підтримувала контракт із російськими військовими для виготовлення безпілотників Shahed. Американський Мінфін передбачав, що ця економічна зона має намір розширити виробництво, щоб випустити тисячі дронів до 2025 року.

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