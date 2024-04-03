В Україні відкрили перше Почесне консульство Естонської Республіки

Естонія взяла під свій патронат відбудову Житомирщини.

Джерело фото: sluga-narodu.com

У Житомирі відкрили перше в Україні Почесне консульство Естонської Республіки. На офіційній церемонії відкриття Спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар та Надзвичайний та Повноважний Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк представили Почесного консула в Житомирі Миколу Сиченка. Про це повідомили у пресслужбі «Слуги народу».

Естонія стала першою іноземною країною, яка відгукнулася на заклик Президента Володимира Зеленського взяти під свій патронат відбудову того чи іншого міста/регіону та обрала Житомирщину.

Почесне консульство Естонії на Житомирщині посилить співробітництво між регіоном і державою-патроном у питанні комплексного відновлення та співробітництва. Йдеться про відбудову, гуманітарну співпрацю, культурний обмін, навчання, залучення приватних інвестицій.

У травні 2022 року під час свого візиту до Києва, міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс оголосила, що її країна бере під свій патронат відновлення Житомирської області.

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