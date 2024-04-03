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В Украине открыли первое Почетное консульство Эстонской Республики

15:44, 3 апреля 2024
Эстония взяла под свой патронат восстановление Житомирщины.
В Украине открыли первое Почетное консульство Эстонской Республики
Источник фото: sluga-narodu.com
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В Житомире открыли первое в Украине Почетное консульство Эстонской Республики. На официальной церемонии открытия Спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар и Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк представили Почетного консула в Житомире Николая Сыченко. Об этом сообщили в пресс-службе «Слуги народа».

Эстония стала первой иностранной страной, которая отозвалась на призыв Президента Владимира Зеленского взять под свой патронат восстановление того или иного города/региона и избрала Житомирщину.

Почетное консульство Эстонии в Житомирской области усилит сотрудничество между регионом и государством-патроном в вопросе комплексного восстановления и сотрудничества. Речь идет об восстановлении, гуманитарном сотрудничестве, культурном обмене, обучении, привлечении частных инвестиций.

В мае 2022 года во время своего визита в Киев министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс объявила, что ее страна берет под свой патронат восстановление Житомирской области.

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