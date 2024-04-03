Возле Львова произошло серьезное ДТП: полиция частично перекрыла движение по трассе Киев-Чоп

Серьезное ДТП на автодороге Киев-Чоп привело к ограничениям движения, водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.

Источник фото: патрульная полиция Львовской области

В среду, 3 апреля, на объездной дороге Львова - автодороге М-06 Киев-Чоп - произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к ограничению движения на этом участке. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

ДТП произошло на железнодорожном мосту, недалеко от поворота к населенному пункту Давыдов. Сейчас на месте происшествия работают патрульные, которые осуществляют реверсное регулирование движения и обеспечивают безопасность на дороге.

Информация о пострадавших или обстоятельства ДТП пока отсутствует. На месте происшествия работают все необходимые экстренные службы.

Движение по этому участку ограничено, поэтому водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и следовать инструкциям полиции во избежание пробок и других негативных последствий.

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