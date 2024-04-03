Люксовые бренды Prada, Fendi и Swatch Group массово закрывают магазины в рф: подробности

На такое решение компаний повлиял действующий уже два года запрет ЕС на экспорт в рф предметов роскоши дороже 300 евро.

Международные люксовые бренды начали массово закрывать свои магазины в рф. Об этом сообщают росСМИ.

Так, о закрытии трех московских магазинов, говорится в отчете Prada. Там также отмечается, что к началу 2024 года у бренда в стране-агрессоре осталось всего шесть точек продаж.

Итальянская Fendi отказалась от аренды трех помещений в москве. У компании пока действует контракт на аренду магазина в ЦУМе, но она планирует разорвать его с 1 августа этого года.

Кроме этого, в 2023 году Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega и Rado) расторгла договоры аренды 15 своих магазинов в москве, санкт-петербурге и других городах. Согласно отчетности, у компании осталось 13 точек в рф.

На такое решение компаний повлиял действующий уже два года запрет ЕС на экспорт в рф предметов роскоши дороже 300 евро.

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