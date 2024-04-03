Люксові бренди Prada, Fendi та Swatch Group масово закривають магазини в рф: подробиці

На таке рішення компаній вплинула заборона ЄС, що діє вже два роки, на експорт у рф предметів розкоші дорожче 300 євро.

Міжнародні люксові бренди почали масово закривати свої магазини в рф. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, про закриття трьох московських магазинів, йдеться у звіті Prada. Там також зазначається, що на початок 2024 року у бренду в країні-агресорі залишилося лише шість точок продажу.

Італійська Fendi відмовилася від оренди трьох приміщень у москві. У компанії поки що діє контракт на оренду магазину в ЦУМі, але вона планує розірвати його з 1 серпня цього року.

Крім цього, у 2023 році Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega та Rado) розірвала договори оренди 15 своїх магазинів у москві, санкт-петербурзі та інших містах. Згідно зі звітністю, у компанії залишилося 13 точок у рф.

На таке рішення компаній вплинула заборона ЄС, що діє вже два роки, на експорт у рф предметів розкоші дорожче 300 євро.

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