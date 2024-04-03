Судитимуть ексдиректора ліцею на Київщині за незаконне заволодіння понад 115 000 гривень

Поліція скерувала до суду обвинувальний акт відносно ексдиректора ліцею у Вишгородському районі за заволодіння коштами на ремонті системи блискавкозахисту.

На Київщині викрили незаконне заволодіння коштами на суму понад 115 тисяч гривень. Обвинувальний акт щодо ексдиректора ліцею у Вишгородському районі направило до суду. Про це повідомила поліція Київської області.

За попередніми даними слідства, у 2021 році Петрівська сільська рада виділила 337 тисяч гривень на капітальний ремонт системи блискавкозахисту у ліцеї. Після укладання договору на ремонт, ексдиректор ліцею, 58-річний зловмисник, підписав відповідний акт, який містив недостовірні відомості щодо вартості робіт.

Поліція встановила, що зловмисник, скориставшись своїм службовим становищем, не здійснив належну перевірку відповідності обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт. Це призвело до заволодіння коштами у великій сумі, завдавши значної шкоди державним інтересам.

Ексдиректору ліцею загрожує обмеження волі на строк до трьох років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той же строк. Правоохоронні органи наголошують на важливості боротьби з корупцією та незаконністю в сфері управління державними коштами.

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