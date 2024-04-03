Будут судить экс-директора лицея на Киевщине за незаконное завладение более 115 000 гривен

Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора лицея в Вышгородском районе за завладение средствами на ремонте системы молниезащиты.

На Киевщине разоблачили незаконное завладение средствами на сумму более 115 тысяч гривен. Обвинительный акт в отношении экс-директора лицея в Вышгородском районе направило в суд. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительным данным следствия, в 2021 году Петровский сельский совет выделил 337 тысяч гривен на капитальный ремонт системы молниезащиты в лицее. После заключения договора на ремонт, экс-директор лицея, 58-летний злоумышленник, подписал соответствующий акт, который содержал недостоверные сведения о стоимости работ.

Полиция установила, что злоумышленник, воспользовавшись своим служебным положением, не осуществил надлежащую проверку соответствия объемов и качества фактически выполненных строительных работ. Это привело к завладению средствами в крупной сумме, нанеся значительный ущерб государственным интересам.

Экс-директору лицея грозит ограничение свободы на срок до трех лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Правоохранительные органы подчеркивают важность борьбы с коррупцией и незаконностью в сфере управления государственными средствами.

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