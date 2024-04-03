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Какие документы необходимы для пересечения границы студентам-мужчинам

18:39, 3 апреля 2024
Правительство приняло решение, которое позволит парням становиться участниками программ академической мобильности и выезжать за границу сроком на один семест.
Какие документы необходимы для пересечения границы студентам-мужчинам
Источник фото: Jeswin Thomas / Unsplash
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», студентам-мужчинам разрешили выезжать за границу на обучение или стажировку.

Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежащие призыву, могут участвовать в программах образовательной академической мобильности.

Академическая мобильность – возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о необходимых документах для пересечения границы:

  • справка от заведения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:

основания сотрудничества; срока учебного семестра за границей; отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов; подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

  • копию договора академической мобильности;
  • е-билет студента;
  • военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

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