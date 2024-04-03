Какие документы необходимы для пересечения границы студентам-мужчинам

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», студентам-мужчинам разрешили выезжать за границу на обучение или стажировку.
Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежащие призыву, могут участвовать в программах образовательной академической мобильности.
Академическая мобильность – возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт.
В Государственной пограничной службе Украины рассказали о необходимых документах для пересечения границы:
основания сотрудничества; срока учебного семестра за границей; отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов; подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;
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