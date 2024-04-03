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На Волыни мужчина за $12 тысяч предлагал фиктивные браки уклонистам с «женами» с инвалидностью

21:46, 3 апреля 2024
Волынянина, который способствовал уклонистам в выезде за границу, взяли под стражу.
На Волыни мужчина за $12 тысяч предлагал фиктивные браки уклонистам с «женами» с инвалидностью
Источник фото: Волынская областная прокуратура
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На Волыни о подозрении сообщили 37-летнему жителю Камня-Каширского по делу об организации незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений. По данным Волынской областной прокуратуры, мужчина, руководствуясь личными мотивами, пытался организовать фиктивные браки для мужчин, которые не могли выехать из Украины законным путем.

По данным следствия, уволенный волынянин за вознаграждение предлагал найти "жен" - женщин с инвалидностью I или II группы, которые соглашались на фиктивный брак. Так, в марте 2024 года он за 12 000 долларов США помог 32-летнему военнообязанному оформить фиктивный брак с 51-летней женщиной с инвалидностью II группы.

В результате расследования суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Это лишь одно из дел, свидетельствующее о распространении информационных сетей и мошеннических схем в организации миграции в Украине.

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