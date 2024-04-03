В Киеве мужчина, запускавший фейерверк во время войны, получил год ограничения свободы

Своими действиями он не только нарушил запрет, но и испугал жителей соседних домов, решивших, что происходит очередной обстрел города.

В Киеве мужчина получил год ограничения свободы за запуск фейерверков во время войны. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«За поддержание публичного обвинения Голосеевской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину за запуск фейерверка в военное время (ч. 1 ст. 296 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Как установлено, 35-летний мужчина вечером 6 марта 2024 из окна квартиры в Голосеевском районе запустил салют. В общей сложности прогремели четыре взрыва.

Своими действиями он не только нарушил запрет на использование пиротехнических изделий во время военного положения, но и напугал жителей соседних домов, решивших, что происходит очередной обстрел города военными вооруженных сил рф.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Суд, оценив приведенные прокурорами доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемом правонарушении и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком 1 год.

Ранее мы писали, что мужчине, запустившему салют в центре Киева, грозит до 5 лет заключения.

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