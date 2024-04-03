В Раде объяснили цель законопроекта о запрете ареста имущества третьих лиц, которые купили его на открытых торгах или являются добросовестными приобретателями

Как пояснил Игорь Фрис, количество исков, когда у людей, не причастных к уголовному делу, налагают аресты на недвижимость и потом годами ограничивают их права, закрывая и открывая уголовные дела снова и снова, достигло своего апофеоза в прошлом году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты предлагают запретить арестовывать недвижимое имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя. Соответствующий законопроект 11135, которым предлагаются изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодексы, зарегистрировали 29 марта Игорь Фрис, Галина Янченко, Тарас Батенко и другие. Они предлагают уточнить УПК в части определения момента возникновения у лица статуса лица, по отношению к имуществу которого решается вопрос об аресте; установить, что рассмотрение ходатайства об аресте имущества третьего лица во время досудебного расследования осуществляется при обязательном участии третьего лица или его представителя, запретить арест недвижимого имущества (в том числе земельного участка), если оно находится в собственности добросовестного приобретателя; повторное представление ходатайство об аресте имущества по тем же основаниям возможно только при возникновении новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости наложения ареста. Распространить действие правозащитных механизмов предлагается и на отношения, возникшие до вступления в силу нового закона.

Как объяснил Игорь Фрис, количество исков, когда у людей, не причастных к уголовному делу, налагают аресты на недвижимость и потом годами ограничивают их права, закрывая и открывая уголовные дела снова и снова, достигло своего апофеоза в прошлом году.

«По уголовным производствам, открытым по злоупотреблениям чиновников 2015-2020 годов, арестовывают имущество, которое покупалось и перекупалось людьми в 2002, 2005, 2008 годах.

Без мотивации. Просто потому, что так решает следователь, и судья выносит постановление. Без участия лица, имущество которого арестовывается. Без оценки, что и когда покупалось.

Без определения, кто является добросовестным приобретателем.

Скандалы 2023 года, обращение в комиссию по защите прав инвесторов, громкие расследования – тому пример.

С этой целью во избежание давления на бизнес обеспечить права добросовестных приобретателей, которые не являются участниками уголовного производства, имущество которых не выступает предметом такого производства, нами были разработаны изменения в гражданский и процессуальный кодексы.

Цель одна – нельзя накладывать аресты на имущество третьих лиц и забирать имущество у людей, которые купили его на открытых торгах или являются добросовестными приобретателями.

Инвесторы должны знать, если они купили за деньги имущество, которое не было обременено на момент покупки – это имущество должно в любых условиях принадлежать им.

При этом если будет доказано, что имущество выбыло из собственности государства или коммунальной собственности незаконно, то ущерб можно взыскать с виновных без срока давности и вернуть имущество, если именно оно является предметом уголовного правонарушения или не может находиться в собственности такого лица», - отметил он.

«Такая цель и вид подачи законопроектов 11134 и 11135. ПС. Рейдерство бывает разным. И к сожалению, за прикрытием государства тоже», - добавил депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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