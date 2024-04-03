Каково состояние воздуха в Киеве после пылевой бури, – рассказали в КГГА

В Киеве стабилизировалось состояние качества воздуха.

Источник фото: zn.ua

На утро 3 апреля состояние качества воздуха в Киеве стабилизировалось, снизившись до приемлемого уровня. Согласно сообщению директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, в городе наблюдается низкий уровень загрязненности воздуха, поэтому все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются.

"Через почти двое суток загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью из Сахары можем констатировать, что ситуация в городе нормализовалась. Соответственно предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются. Следите за состоянием воздуха в приложении "Киев Цифровой" и берегите себя", - подчеркнул Александр Возный.

Данные городской системы мониторинга зафиксировали следующие показатели состояния воздуха:

Правый берег:

- ул. Туровская, 28: общий индекс качества воздуха - 41 (низкий уровень загрязненности);

- ул. Щусева, 20: общий индекс качества воздуха - 33 (низкий уровень загрязненности);

- просп. Правды, 64-Г: общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности);

- просп. Берестейский, 97: общий индекс качества воздуха - 52 (средний уровень загрязненности);

- ул. Китаевская, 22: общий индекс качества воздуха - 40 (низкий уровень загрязненности).

Левый берег:

- Харьковское шоссе, 7/1: общий индекс качества воздуха - 36 (низкий уровень загрязненности);

- ул. Архитектора Вербицкого, 26: общий индекс качества воздуха - 7 (очень низкий уровень загрязненности).

На днях, Киев накрыла пылевая буря, синоптики предупредили о грозовой активности во многих регионах страны, призывая граждан быть осторожными и принимать меры безопасности.

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