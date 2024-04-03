Який стан повітря в Києві після пилової бурі, – розповіли в КМДА

На ранок 3 квітня стан якості повітря в Києві стабілізувався, знизившись до прийнятного рівня. Згідно з повідомленням директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, у місті спостерігається низький рівень забрудненості повітря, тому всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються.
«Через майже дві доби забруднення повітря дрібнодисперсним пилом із Сахари можемо констатувати, що ситуація в місті нормалізувалася. Відповідно попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються. Слідкуйте за станом повітря в додатку «Київ Цифровий» і бережіть себе», - наголосив Олександр Возний.
Дані міської системи моніторингу зафіксували наступні показники стану повітря:
Правий берег:
Лівий берег:
Днями, Київ накрила пилова буря, синоптики попередили про грозову активність в багатьох регіонах країни, закликаючи громадян бути обережними та вживати заходів безпеки.
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