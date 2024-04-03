Який стан повітря в Києві після пилової бурі, – розповіли в КМДА

У Києві стабілізувався стан якості повітря.

Джерело фото: zn.ua

На ранок 3 квітня стан якості повітря в Києві стабілізувався, знизившись до прийнятного рівня. Згідно з повідомленням директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, у місті спостерігається низький рівень забрудненості повітря, тому всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються.

«Через майже дві доби забруднення повітря дрібнодисперсним пилом із Сахари можемо констатувати, що ситуація в місті нормалізувалася. Відповідно попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються. Слідкуйте за станом повітря в додатку «Київ Цифровий» і бережіть себе», - наголосив Олександр Возний.

Дані міської системи моніторингу зафіксували наступні показники стану повітря:

Правий берег:

вул. Турівська, 28: загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20: загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості);

просп. Правди, 64-Г: загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості);

просп. Берестейський, 97: загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості);

вул. Китаївська, 22: загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

Лівий берег:

Харківське шосе, 7/1: загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості);

вул. Архітектора Вербицького, 26: загальний індекс якості повітря – 7 (дуже низький рівень забрудненості).

Днями, Київ накрила пилова буря, синоптики попередили про грозову активність в багатьох регіонах країни, закликаючи громадян бути обережними та вживати заходів безпеки.

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