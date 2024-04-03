Як визначається розмір аліментів на дитину – мінімальна сума виплати станом на квітень

Як визначають розмір аліментів.

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Як зазначають у Міністерстві юстиції, аліментні виплати є обов’язковою процедурою і стягуються з усіх видів доходу платника. Відповідно до частини 2 статті 182 Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

9 листопада того року Верховна Рада України прийняла закон про держбюджет, яким збільшено прожитковий мінімум:

на дітей до 6 років — 2 563 грн;

на дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Тому з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей до 6 років — 1 281,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн.

Як визначають розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

на одну дитину — 1/4 від доходу;

на двох — 1/3 від доходу;

на трьох і більше — 1/2 від доходу.

Однак суд може враховувати, зокрема, і стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів (чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина), права власності (нерухомість, автомобіль тощо), витрати/доходи платника тощо.

Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого

Гарантований розмір аліментів на одну дитину — це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір — це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

до 6 років — 25 630 грн;

від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Також раніше українцям пояснили, чи можна стягувати аліменти зі страхових виплат.

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