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Як визначається розмір аліментів на дитину – мінімальна сума виплати станом на квітень

13:05, 3 квітня 2024
Як визначають розмір аліментів.
Як визначається розмір аліментів на дитину – мінімальна сума виплати станом на квітень
Джерело фото: freepik.com
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Як зазначають у Міністерстві юстиції, аліментні виплати є обов’язковою процедурою і стягуються з усіх видів доходу платника. Відповідно до частини 2 статті 182 Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

9 листопада того року Верховна Рада України прийняла закон про держбюджет, яким збільшено прожитковий мінімум:

  • на дітей до 6 років — 2 563 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Тому з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

  • для дітей до 6 років — 1 281,5 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн.

Як визначають розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

  • на одну дитину — 1/4 від доходу;
  • на двох — 1/3 від доходу;
  • на трьох і більше — 1/2 від доходу.

Однак суд може враховувати, зокрема, і стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів (чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина), права власності (нерухомість, автомобіль тощо), витрати/доходи платника тощо.

Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого

Гарантований розмір аліментів на одну дитину — це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір — це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

  • до 6 років — 25 630 грн;
  • від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Також раніше українцям пояснили, чи можна стягувати аліменти зі страхових виплат.

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