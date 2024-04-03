Ошукав жінку на понад 33 тисячі доларів: телефонний шахрай з Вінниччини отримав вирок

Зловмисник зателефонував до потерпілої і представився її сином, який вчинив смертельну ДТП, і тепер потребує грошей для уникнення кримінальної відповідальності за злочин.

На Вінниччині засуджено 37-річного жителя смт. Піщанки за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 30.12.2020)). Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Вироком Шаргородського районного суду Вінницької області йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що в червні 2022 року, раніше судимий чоловік з метою особистого збагачення розробив план заволодіння чужим майном шляхом обману. Зловмисник зателефонував до потерпілої, сказав, що він її син, вчинив смертельну ДТП. Чоловік попросив пенсіонерку про грошову допомогу аби уникнути кримінальної відповідальності за злочин.

На виконання такої домовленості 76-річна жінка винесла із власного домоволодіння 33 тис. доларів та 500 євро. Залишивши їх в обумовленому місці, повернулась додому, зателефонувала сину та зрозуміла, що її ошукали.

Наразі вирок не набрав законної сили.

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