Обманул женщину более чем на 33 тысячи долларов: телефонный мошенник из Винницкой области получил приговор

Злоумышленник позвонил потерпевшей и представился ее сыном, совершившим смертельное ДТП, и теперь нуждается в деньгах во избежание уголовной ответственности за преступление.

В Винницкой области осужден 37-летний житель пгт. Песчанки за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины (в редакции от 30.12.2020)). Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

Приговором Шаргородского районного суда Винницкой области ему назначено наказание – 8 лет лишения свободы.

Прокурор в суде доказал, что в июне 2022 года ранее судимый мужчина с целью личного обогащения разработал план завладения чужим имуществом путем обмана. Злоумышленник позвонил потерпевшей, сказал, что он ее сын, совершил смертельное ДТП. Муж попросил пенсионерку о денежной помощи во избежание уголовной ответственности за преступление.

Во исполнение такой договоренности 76-летняя женщина вынесла из собственного домовладения 33 тыс. долларов и 500 евро. Оставив их в оговоренном месте, вернулась домой, позвонила сыну и поняла, что ее обманули.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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