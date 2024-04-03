Как определяется размер алиментов на ребенка – минимальная сумма выплаты по состоянию на апрель

Как определяют размер алиментов.

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Как отмечают в Министерстве юстиции, алиментные выплаты являются обязательной процедурой и взимаются со всех видов дохода плательщика. Согласно части 2 статьи 182 Семейного кодекса Украины минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

9 ноября того года Верховная Рада Украины приняла закон о госбюджете, которым увеличен прожиточный минимум:

на детей до 6 лет – 2 563 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн.

Поэтому с января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет – 1 281,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1 598 грн.

Как определяют размер алиментов

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:

на одного ребенка - 1/4 от дохода;

на двоих – 1/3 от дохода;

на трех и более – 1/2 от дохода.

Однако суд может учитывать, в частности, состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников (супруга, жены, родителей, дочери, сына), права собственности (недвижимость, автомобиль и т.п.), расходы/доходы плательщика и т.д.

Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендованного

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка – это минимальный размер, который оплачивает отец или мать в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер — это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:

до 6 лет – 25 630 грн;

от 6 до 18 лет – 31 960 грн.

Также ранее украинцам объяснили, можно ли взимать алименты со страховых выплат.

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