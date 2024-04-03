Практика судов
  1. Общество

Как определяется размер алиментов на ребенка – минимальная сумма выплаты по состоянию на апрель

13:05, 3 апреля 2024
Как определяют размер алиментов.
Как определяется размер алиментов на ребенка – минимальная сумма выплаты по состоянию на апрель
Источник фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как отмечают в Министерстве юстиции, алиментные выплаты являются обязательной процедурой и взимаются со всех видов дохода плательщика. Согласно части 2 статьи 182 Семейного кодекса Украины минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

9 ноября того года Верховная Рада Украины приняла закон о госбюджете, которым увеличен прожиточный минимум:

  • на детей до 6 лет – 2 563 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн.

Поэтому с января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

  • для детей до 6 лет – 1 281,5 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 1 598 грн.

Как определяют размер алиментов

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:

  • на одного ребенка - 1/4 от дохода;
  • на двоих – 1/3 от дохода;
  • на трех и более – 1/2 от дохода.

Однако суд может учитывать, в частности, состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников (супруга, жены, родителей, дочери, сына), права собственности (недвижимость, автомобиль и т.п.), расходы/доходы плательщика и т.д.

Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендованного

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка – это минимальный размер, который оплачивает отец или мать в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер — это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:

  • до 6 лет – 25 630 грн;
  • от 6 до 18 лет – 31 960 грн.

Также ранее украинцам объяснили, можно ли взимать алименты со страховых выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде объяснили цель законопроекта о запрете ареста имущества третьих лиц, которые купили его на открытых торгах или являются добросовестными приобретателями

Как пояснил Игорь Фрис, количество исков, когда у людей, не причастных к уголовному делу, налагают аресты на недвижимость и потом годами ограничивают их права, закрывая и открывая уголовные дела снова и снова, достигло своего апофеоза в прошлом году.

На должности судей ВАКС и АП ВАКС претендуют 238 кандидатов: интересные нюансы конкурса

На десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты претендуют 11 судей ВАКС и их помощники.

Лица, оказывающие безосновательное давление на бизнес и журналистов, уже записали свои имена в историю, но эта «история» закончится для них плохо

Должность – вещь временная. А история таких людей никогда не забывает.

Место работы, водительское удостоверение, налоговый номер, оцифрованное лицо: какие данные попадут в Реестр военнообязанных

От диплома и курсов повышения квалификации до разрешения на хранение оружия – какие данные будут собираться в Реестре военнообязанных.

На зарплату 16 членов Высшего совета правосудия в 2023 году потратили более 40 млн грн

В среднем каждый член ВСП получил за 2023 год по 2,5 млн грн зарплаты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду