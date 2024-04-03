Как определяется размер алиментов на ребенка – минимальная сумма выплаты по состоянию на апрель

Как отмечают в Министерстве юстиции, алиментные выплаты являются обязательной процедурой и взимаются со всех видов дохода плательщика. Согласно части 2 статьи 182 Семейного кодекса Украины минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
9 ноября того года Верховная Рада Украины приняла закон о госбюджете, которым увеличен прожиточный минимум:
Поэтому с января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:
Как определяют размер алиментов
Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:
Однако суд может учитывать, в частности, состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников (супруга, жены, родителей, дочери, сына), права собственности (недвижимость, автомобиль и т.п.), расходы/доходы плательщика и т.д.
Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендованного
Гарантированный размер алиментов на одного ребенка – это минимальный размер, который оплачивает отец или мать в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер — это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.
Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:
Также ранее украинцам объяснили, можно ли взимать алименты со страховых выплат.
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