Практика судів
  1. В Україні

У Києві чоловік, який запускав феєрверк під час війни, отримав рік обмеження волі

14:16, 3 квітня 2024
Своїми діями він не лише порушив заборону, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл міста.
У Києві чоловік, який запускав феєрверк під час війни, отримав рік обмеження волі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві чоловік отримав рік обмеження волі за запуск феєрверків під час війни. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за запуск феєрверку у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Як встановлено, 35-річний чоловік ввечері 6 березня 2024 року з вікна квартири у Голосіївському районі запустив салют. Загалом пролунало чотири вибухи.

Своїми діями він не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл міста військовими збройних сил рф.

Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Раніше ми писали, що чоловіку, який запустив салют у центрі Києва, загрожує до 5 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Укрексімбанку» доведеться виплатити 2,5 млн грн за вимушений прогул звільненому через скандал з журналістами «Схем» начальнику управління внутрішньої безпеки – рішення ВС

Верховний Суд розглянув справу екс-начальника управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку», який хотів поновитися на роботі після скандалу з журналістами «Схем».

Печерський райсуд Києва тимчасово отримає нову суддю

З першої спроби тимчасово знайти одразу шість суддів для Печерського суду столиці ВККС не вдалося.

Володимир Зеленський двома указами вніс зміни до Положення про проходження громадянами військової служби у ЗСУ

Два укази Президента про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах були опубліковані одночасно.

У Раді пояснили мету законопроекту про заборону арешту майна третіх осіб, які купили його на відкритих торгах або є добросовісними набувачами

Як пояснив Ігор Фріс, кількість позовів, коли у людей, не причетних до кримінальної справи, накладають арешти на нерухомість і потім роками обмежують їх права, закриваючи і відкриваючи кримінальні справи знову і знову, досягла свого апофеозу в минулому році.

На посади суддів ВАКС та АП ВАКС претендують 238 кандидатів: цікаві нюанси конкурсу

На десять вакантних посад суддів Апеляційної палати претендують 11 суддів ВАКС, а також їх помічники.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду