У Києві чоловік, який запускав феєрверк під час війни, отримав рік обмеження волі

Своїми діями він не лише порушив заборону, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл міста.

У Києві чоловік отримав рік обмеження волі за запуск феєрверків під час війни. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за запуск феєрверку у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Як встановлено, 35-річний чоловік ввечері 6 березня 2024 року з вікна квартири у Голосіївському районі запустив салют. Загалом пролунало чотири вибухи.

Своїми діями він не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл міста військовими збройних сил рф.

Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Раніше ми писали, що чоловіку, який запустив салют у центрі Києва, загрожує до 5 років ув’язнення.

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