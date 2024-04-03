На Волині чоловік за $12 тисяч пропонував фіктивні шлюби ухилянтам з «дружинами» з інвалідністю

Волинянина, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон, взяли під варту.

Джерело фото: Волинська обласна прокуратура

На Волині про підозру повідомили 37-річному мешканцю Каменя-Каширського у справі про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. За даними Волинської обласної прокуратури, чоловік, керуючись особистими мотивами, намагався організувати фіктивні шлюби для чоловіків, які не могли виїхати з України законним шляхом.

За даними слідства, звільнений волинянин за винагороду пропонував знайти «дружин» - жінок із інвалідністю I чи II групи, які погоджувалися на фіктивний шлюб. Так, у березні 2024 року він за 12 000 доларів США допоміг 32-річному військовозобов'язаному оформити фіктивний шлюб із 51-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи.

У результаті розслідування суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це лише одна зі справ, що свідчить про розповсюдження інформаційних мереж та шахрайських схем в організації міграції в Україні.

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