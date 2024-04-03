Які документи необхідні для перетину кордону студентам-чоловікам

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям ставати учасниками програм академічної мобільністі та виїжджати за кордон строком на один семестр.

Джерело фото: Jeswin Thomas / Unsplash

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», студентам-чоловікам дозволили виїжджати за кордон на навчання або стажування.

Відтепер студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років, які не підлягають призову, можуть брати участь у програмах освітньої академічної мобільності.

Академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід.

У Державній прикордонній службі України розповіли про необхідні документи для перетину кордону:

довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:

підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном; відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів; підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності;

е-квиток студента;

військово-облікові документи з позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

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