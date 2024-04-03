Які документи необхідні для перетину кордону студентам-чоловікам

Як повідомляла «Судово-юридична газета», студентам-чоловікам дозволили виїжджати за кордон на навчання або стажування.
Відтепер студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років, які не підлягають призову, можуть брати участь у програмах освітньої академічної мобільності.
Академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід.
У Державній прикордонній службі України розповіли про необхідні документи для перетину кордону:
підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном; відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів; підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
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