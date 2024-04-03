Біля Львова сталася серйозна ДТП: поліція частково перекрила рух трасою Київ-Чоп

Серйозна ДТП на автодорозі Київ-Чоп призвела до обмежень руху, водіям радять обирати альтернативні маршрути.

Джерело фото: патрульна поліція Львівської області

У середу, 3 квітня, на об'їзній дорозі Львова – автодорозі М-06 Київ-Чоп – сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, що призвела до обмеження руху на цій ділянці. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

ДТП трапилася на залізничному мосту, неподалік від повороту до населеного пункту Давидів. Наразі на місці події працюють патрульні, які здійснюють реверсне регулювання руху та забезпечують безпеку на дорозі.

Інформація щодо потерпілих або обставини ДТП наразі відсутня. На місці події працюють усі необхідні екстрені служби.

Рух по цій ділянці обмежено, тому водіям рекомендується обирати альтернативні маршрути та дотримуватися інструкцій поліції для уникнення заторів та інших негативних наслідків.

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