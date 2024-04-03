Україна невдовзі здійснить третю атаку на Кримський міст, яка «виведе його з ладу», — ЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони України планує повторну атаку на Керченський (Кримський) міст, який з'єднує анексований Крим із росією. Ця атака має вивести міст із ладу. Як повідомляє The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР, розвідники планують третю атаку на міст, стверджуючи, що його знищення «неминуче».
«Ми зробимо це в першій половині 2024 року», - сказав високопоставлений чиновник ГУР. Він додав, що очільник ГУР Кирило Буданов вже має «більшість засобів для реалізації цієї мети».
У розвідці також кажуть, що знищення мосту — це частина плану Президента Володимира Зеленського щодо «мінімізації» військово-морської присутності росії в Чорному морі.
Тим часом Gurdian вказує на те, що росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши «баржу-мішень» як приманку для ракет.
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