Україна невдовзі здійснить третю атаку на Кримський міст, яка «виведе його з ладу», — ЗМІ

Планами щодо бажаної цілі в Криму поділився один з високопосадовців ГУР.

Головне управління розвідки Міноборони України планує повторну атаку на Керченський (Кримський) міст, який з'єднує анексований Крим із росією. Ця атака має вивести міст із ладу. Як повідомляє The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР, розвідники планують третю атаку на міст, стверджуючи, що його знищення «неминуче».

«Ми зробимо це в першій половині 2024 року», - сказав високопоставлений чиновник ГУР. Він додав, що очільник ГУР Кирило Буданов вже має «більшість засобів для реалізації цієї мети».

У розвідці також кажуть, що знищення мосту — це частина плану Президента Володимира Зеленського щодо «мінімізації» військово-морської присутності росії в Чорному морі.

Тим часом Gurdian вказує на те, що росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши «баржу-мішень» як приманку для ракет.

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