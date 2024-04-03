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​Служебная халатность с убытком почти 645 000 грн на закупки лекарств: в Киевской области будут судить служащего больницы

18:54, 3 апреля 2024
Из-за служебной халатности коммунальное учреждение здравоохранения излишне оплатило поставщику более 645 000 гривен бюджетных средств.
​Служебная халатность с убытком почти 645 000 грн на закупки лекарств: в Киевской области будут судить служащего больницы
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В Киевской области будут судить служащего больницы, подозреваемого в служебной халатности с убытком почти 645 тыс. грн на закупки лекарственных препаратов. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении ведущего экономиста одной из больниц Киевщины по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — отметили в прокуратуре.

Установлено, что обвиняемая организовала и провела закупку фармацевтической продукции для нужд больницы. Эти препараты должны были использовать для лечения тяжелобольных пациентов. Перед проведением публичных закупок женщина не исследовала конъюнктуру рынка, в результате чего препараты приобрели по ценам выше рыночных.

Из-за ее служебной халатности коммунальное учреждение здравоохранения излишне оплатило поставщику более 645 тыс. грн бюджетных средств.

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