В школах Ривне могут появиться полицейские

В 17-ти учебных заведениях, где есть инспекторы, отметили положительные изменения.

В школах Ровно могут появиться полицейские, которые будут отвечать за сохранение порядка. Согласно сообщению РадиоТрек, уже зафиксированы положительные изменения в 17 учебных заведениях, где работают инспекторы.

В недалеком будущем все школы города могут иметь полицейских. Сейчас специалисты правоохранительного органа работают только в 17 учебных заведениях, но уже замечают улучшения в работе.

Отмечается, что благодаря присутствию правоохранителей в школах, уменьшилось количество учеников, которые часто опаздывали на уроки или выходили из них раньше. Также улучшился пропускной режим в этих учебных заведениях.

Стоит отметить, что внедрение полицейских в школы является частью пилотного проекта, который действует в течение года. Финансирование работы правоохранителей осуществляется за счет Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, а не из городского бюджета.

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