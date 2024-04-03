Схема незаконной переправки за границу 19 «волонтеров»: среди подозреваемых – депутаты Харьковщины

Сообщено о подозрении депутатам районного и городского совета Харьковщины и экс-руководительнице аппарата Харьковской ОГА в организации схемы незаконного пересечения границы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Депутатам районного и городского совета Харьковщины и бывшей руководительнице аппарата Харьковской областной военной администрации сообщено о подозрении в сотрудничестве с организованной группой, которая организовала схему незаконного пересечения границы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно расследованию, в состав этой группы входили депутат Харьковского райсовета, председатель одной из районных администраций городского совета, которая также является депутатом городского совета Харьковщины, а также бывшая руководительница аппарата областной военной администрации.

К этой деятельности привлекли еще двух волонтеров благотворительной организации и имели контроль над их действиями. С помощью поддельных писем-запросов в областную военную администрацию разрешение на пересечение границы незаконно получали "волонтеры".

Следствие установило, что в течение 2022-2023 годов 19 "волонтеров" незаконно пересекли границу, а их местонахождение за пределами Украины до сих пор неизвестно. Стоимость таких услуг составляла примерно 60 000 гривен.

Сейчас пятерым участникам преступной схемы сообщено о подозрении.

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