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В Нью-Йорке заключенные через суд хотят получить право наблюдать за солнечным затмением

13:41, 3 апреля 2024
В следующий раз солнечное затмение в США можно будет наблюдать только в 2044 году.
В Нью-Йорке заключенные через суд хотят получить право наблюдать за солнечным затмением
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В Нью-Йорке заключенные подают в федеральный суд на Департамент исполнения наказаний из-за решения закрыть тюрьмы во время полного солнечного затмения 8 апреля. По словам истцов, это решение не позволяет им участвовать в «религиозно значимом событии». Об этом сообщает Associated Press.

Истцами являются шесть мужчин с разным религиозным происхождением, заключенных в исправительной колонии в Вудборне. Среди них баптист, мусульманин, адвентист седьмого дня и двое практикующих сантерию, а также атеист.

«Солнечное затмение является редким природным явлением, имеющим большое религиозное значение для многих», — говорится в жалобе.

Истцы указывают, что библейские отрывки описывают явление, похожее на затмение во время распятия Иисуса, в то время как священные исламские произведения описывают подобное событие, когда умер сын пророка Мухаммеда.

Отмечается, что небесное событие, которое в последний раз можно было увидеть в США в 2017 году и в следующий раз только в 2044 году, требует сбора, празднования, поклонения и молитвы.

В иске указано, что один из названных истцов, атеист, в прошлом месяце получил специальное разрешение наблюдать за затемнением в очках, предоставленных государством, но до того, как была выдана общесистемная блокировка.

Четверо других истцов со временем обратились за разрешением, но чиновники, постановившие, что солнечное затмение не является священным днем для их религий, им отказали. Шестой заключенный сказал, что так и не получил ответа.

Представитель Департамента исполнения наказаний Томас Мэйли отметил, что агентство не комментирует незавершенные судебные процессы, но принимает к рассмотрению все запросы по религиозным вопросам. По его словам, вопросы, касающиеся наблюдения за солнечным затмением, сейчас рассматриваются.

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