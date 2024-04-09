ЕС согласовал условия продления свободной торговли с Украиной с более жесткими ограничениями

В Евросоюзе согласовали продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год.

В ключевых институтах Евросоюза согласовали продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Решение предусматривает опцию ограничений. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Он отметил, что продление свободной торговли с Украиной до июня 2025 года поддержали Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент.

Такое решение также предусматривает защитный механизм, в рамках которого квоты и пошлины могут ввести обратно для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

Запуск защитного механизма будет зависеть от объемов импорта, которые наблюдались в период с середины 2021 года до конца 2023 года.

Добавим, теперь Совет Евросоюза, Еврокомиссия и Европарламент еще должны отдельно проголосовать за это решение.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина согласилась на предложенные Еврокомиссией ограничения нашего аграрного экспорта.

Как мы писали, верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель представил Совету ЕС предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

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