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Харків готують до наступного опалювального сезону, – розповів мер міста

13:55, 9 квітня 2024
Харків планує перехід до децентралізованого опалення перед наступним сезоном.
Харків готують до наступного опалювального сезону, – розповів мер міста
Джерело фото: redpost.com.ua
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Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що основним завданням у підготовці міста до наступного опалювального сезону є перехід від централізованого опалення. Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Терехов зазначив, що через недостачу електроенергії, спричинену масовим обстрілом критичної інфраструктури, минулий опалювальний сезон у Харкові довелося завершити достроково. Він також наголосив, що після цього комунальники вже розпочали підготовку до наступного сезону.

Мер пояснив, що наразі розробляється план дій, який передбачає встановлення модульних та автономних котелень для обслуговування мікрорайонів. Він зауважив, що хоча повне відмовлення від централізованої системи поки не є можливим, але важливо працювати над забезпеченням безпеки роботи нового обладнання.

«Для нас дуже важливо диференціювати мережу теплопостачання, але зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо. Тому ми працюємо над певними речами, які забезпечуватимуть відносну безпеку роботи цього обладнання», - підкреслив мер.

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