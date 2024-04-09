Директорку музею «Київська фортеця» підозрюють у розтраті майже 1 млн гривень на реставрації

Правоохоронці повідомили посадовиці про підозру у розтраті коштів на реставрації музею, штучно завищивши вартість будівельних матеріалів.

Джерело фото: kyiv-heritage-guide.com

Директорка музею «Київська фортеця» стала фігуранткою скандальної схеми, яка призвела до розтрати коштів музею. Жінці висунули підозру у розтраті суми в розмірі 868 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Києва.

За даними слідства, директорка уклала договір з підрядником на виконання реставраційних робіт за завищеними цінами. Під час розслідування встановлено, що вона підписала акти приймання виконаних робіт, де вартість будівельних матеріалів була штучно завищена. Це призвело до серйозних фінансових втрат для музею.

Слідчі викрили цю схему завдяки оперативному супроводженню Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури. Слідчий поліції пояснив, що порушниця, обіймаючи посаду директора музею, зловживала своїм службовим становищем, укладаючи угоди за завищеними цінами.

За ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України порушниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.

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