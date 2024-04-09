«Зливала» місця дислокації ЗСУ: на Харківщині викрито інформаторку рф

Зловмисниця систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки, та надавала дані представнику рф.

На Харківщині затримали та повідомили про підозру 50-річній жінці за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у минулому році мешканка селища Новопокровка Чугуївського району через месенджер «Телеграм» почала спілкуватись з представником фсб рф.

Жінка підтримувала «русский мир», тому свідомо вирішила збирати та передавати російському представнику інформацію про Сили оборони на Харківщині.

Враховуючи, що підозрювана проживає біля залізниці, вона систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки, та надавала дані представнику рф, зазначили у прокуратурі.

Також вона позначала в Google-мапах фортифікаційні споруди для відсічі агресії з боку рф, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору.

У прокуратурі додають, що гроші за поширення інформації про українську армію вона не отримувала: це був її свідомий вибір підтримувати державу-агресорку.

Крім того, мешканка Харківщини раніше вже мала проблеми із законом: в її «біографії» вирок за крадіжку.

Під час обшуків у фігурантки виявили телефон із доказами проведення нею підривної діяльності на користь рф.

Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.