У Іспанії скасують так звані «золоті візи» для іноземних інвесторів у нерухомість

За даними уряду, від початку дії програми «золотих віз» у 2013 році до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5000 дозволів.

Джерело фото: Giuseppe Buccola / Unsplash

Іспанія скасує так звану програму з видачі «золотих віз», що надає право на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Педро Санчес, пише «Reuters».

За його словами, припинення програми допоможе зробити доступ до доступного житла «правом, а не спекулятивним бізнесом».

Як зазначається, зараз програма надає громадянам країн, які не входять до ЄС, і які інвестують щонайменше 500 000 євро ($541 250) – без оформлення іпотеки – в іспанську нерухомість, спеціальний дозвіл, що дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років.

«Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов’язані з інвестиціями в нерухомість... у великих містах, які стикаються з надзвичайно напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже там живе, працює і платить податки», - сказав Санчес.

Він додав, що уряд запустить процес ліквідації програми на щотижневому засіданні кабінету міністрів, після вивчення звіту, поданого Міністерством.

За даними уряду, від початку дії програми «золотих віз» у 2013 році до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5000 дозволів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.