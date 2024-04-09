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У Іспанії скасують так звані «золоті візи» для іноземних інвесторів у нерухомість

12:49, 9 квітня 2024
За даними уряду, від початку дії програми «золотих віз» у 2013 році до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5000 дозволів.
У Іспанії скасують так звані «золоті візи» для іноземних інвесторів у нерухомість
Джерело фото: Giuseppe Buccola / Unsplash
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Іспанія скасує так звану програму з видачі «золотих віз», що надає право на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Педро Санчес, пише «Reuters».

За його словами, припинення програми допоможе зробити доступ до доступного житла «правом, а не спекулятивним бізнесом».

Як зазначається, зараз програма надає громадянам країн, які не входять до ЄС, і які інвестують щонайменше 500 000 євро ($541 250) – без оформлення іпотеки – в іспанську нерухомість, спеціальний дозвіл, що дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років.

«Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов’язані з інвестиціями в нерухомість... у великих містах, які стикаються з надзвичайно напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже там живе, працює і платить податки», - сказав Санчес.

Він додав, що уряд запустить процес ліквідації програми на щотижневому засіданні кабінету міністрів, після вивчення звіту, поданого Міністерством.

За даними уряду, від початку дії програми «золотих віз» у 2013 році до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5000 дозволів.

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