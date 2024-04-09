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На Франковщине будут судить командира роты ТЦК, у которого «служили» футболисты местного клуба

13:19, 9 апреля 2024
Правоохранители установили, что футболисты служили только на «бумаге», на службу не появлялись и не выполняли никаких военных обязанностей.
На Франковщине будут судить командира роты ТЦК, у которого «служили» футболисты местного клуба
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В Государственном бюро расследований сообщили о завершении досудебного расследования в отношении командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как отмечают в ГБР, в его подразделении фиктивно проходили службу функционеры и футболисты местного профессионального клуба.

Правоохранители установили, что в роте охраны проходили службу семь мужчин, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды.

«Все они служили только на «бумаге», на службу не появлялись и не выполняли никаких военных обязанностей», - пишут в Бюро и добавляют, что в целом спортсмены «отслужили» 1 100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение на почти 1,4 млн грн.

Большую часть суммы – 1 млн грн подозреваемый уже добровольно возместил в ходе досудебного расследования.

По ходатайству ГБР суд отстранил должностного лица от исполнения обязанностей.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Командира роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК и СП обвиняют в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

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