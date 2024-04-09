Практика судов
  1. Суд инфо

Возможность закупки топлива для генераторов – вопрос на стадии решения, – ГСА Украины

11:31, 9 апреля 2024
В 2023 году для бесперебойной работы судов было приобретено 573 573 генераторов.
Возможность закупки топлива для генераторов – вопрос на стадии решения, – ГСА Украины
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях военного положения, когда из-за вражеских атак на нашу энергетическую систему, обесточиваются ее объекты, ГСА Украины принимает меры, чтобы осуществление правосудия во время войны не прекращалось даже в условиях отсутствия электроэнергии. Отдельные организационные мероприятия требуют постоянного финансового ресурса - например, закупка горюче-смазочных материалов для генераторов, используемых в судебных учреждениях как альтернативные источники электроснабжения. Об этом сообщили в ГСА.

По данным ГСА, в 2023 году было приобретено 573 альтернативных источника энергоснабжения на сумму 42 652,50 тыс. грн. Дизельные генераторы уже используются в 482 судебных учреждениях (424 местных общих суда, 21 апелляционный суд, 20 хозяйственных судов, 17 окружных административных судов).

Впрочем, остается потребность в приобретении топлива для генераторов. В частности, в нем нуждаются в областях Украины, где энергетические объекты получили наибольшие повреждения и генераторы стали, безусловно, спасением для обеспечения работы судов.

Поэтому сейчас объемы потребности в горючем для генераторов составляют: ТУ ГСА в Днепропетровской области - 500 тыс. грн., ТУ ГСА в Харьковской области - 150 тыс. грн., ТУ ГСА в Одесской области - 255 тыс. грн.

Учитывая неотложность решения данного вопроса, ГСА Украины обратилась в Министерство финансов Украины с предложением о внесении изменений в годовую роспись государственного бюджета на 2024 год для возможности закупки дизельного топлива для местных судов Днепропетровской области.

Приближены ассигнования для ТУ ГСА в Харьковской области - то есть, средства, использование которых было запланировано в 4 квартале текущего года, будут использованы в апреле месяце.

Также ГСА Украины сейчас принимаются меры по поиску возможностей обеспечить горючим местные суды в Одесской области.

Итак, вопрос о финансовом ресурсе, который будет направлен на обеспечение использования альтернативных источников электропитания в судебных учреждениях, сейчас находится в стадии решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Дирекция передвижных цирковых коллективов – не уличное шапито», - глава Минкульта Ростислав Карандеев объяснил бронирование отдельных СМИ и работников цирков

Глава Министерства культуры Ростислав Карандеев отметил, что его возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и отдельных медиа.

Гражданские дела, где цена иска меньше 45 420 грн, а для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн, признают малозначительными

А в КАСУ установят, что делами незначительной сложности являются дела об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей 45 420 грн.

Жизненные ситуации, странные поступки и загадочные родственники: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей местных судов

Очередная группа кандидатов на должности судей почти упустила шансы одеть судейские мантии.

Изменения в оплате труда госслужащих аппаратов судов – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

К размерам должностных окладов в аппаратах судов предлагается дополнительно применить региональные коэффициенты.

За неуведомление об изменении адреса военнообязанных будут штрафовать от 17 тысяч грн

Верховная Рада ужесточит административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді