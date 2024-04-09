Возможность закупки топлива для генераторов – вопрос на стадии решения, – ГСА Украины

В 2023 году для бесперебойной работы судов было приобретено 573 573 генераторов.

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В условиях военного положения, когда из-за вражеских атак на нашу энергетическую систему, обесточиваются ее объекты, ГСА Украины принимает меры, чтобы осуществление правосудия во время войны не прекращалось даже в условиях отсутствия электроэнергии. Отдельные организационные мероприятия требуют постоянного финансового ресурса - например, закупка горюче-смазочных материалов для генераторов, используемых в судебных учреждениях как альтернативные источники электроснабжения. Об этом сообщили в ГСА.

По данным ГСА, в 2023 году было приобретено 573 альтернативных источника энергоснабжения на сумму 42 652,50 тыс. грн. Дизельные генераторы уже используются в 482 судебных учреждениях (424 местных общих суда, 21 апелляционный суд, 20 хозяйственных судов, 17 окружных административных судов).

Впрочем, остается потребность в приобретении топлива для генераторов. В частности, в нем нуждаются в областях Украины, где энергетические объекты получили наибольшие повреждения и генераторы стали, безусловно, спасением для обеспечения работы судов.

Поэтому сейчас объемы потребности в горючем для генераторов составляют: ТУ ГСА в Днепропетровской области - 500 тыс. грн., ТУ ГСА в Харьковской области - 150 тыс. грн., ТУ ГСА в Одесской области - 255 тыс. грн.

Учитывая неотложность решения данного вопроса, ГСА Украины обратилась в Министерство финансов Украины с предложением о внесении изменений в годовую роспись государственного бюджета на 2024 год для возможности закупки дизельного топлива для местных судов Днепропетровской области.

Приближены ассигнования для ТУ ГСА в Харьковской области - то есть, средства, использование которых было запланировано в 4 квартале текущего года, будут использованы в апреле месяце.

Также ГСА Украины сейчас принимаются меры по поиску возможностей обеспечить горючим местные суды в Одесской области.

Итак, вопрос о финансовом ресурсе, который будет направлен на обеспечение использования альтернативных источников электропитания в судебных учреждениях, сейчас находится в стадии решения.

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