США и Великобритания подписали первое в мире соглашение о сотрудничестве в области ИИ

США и Великобритания подписали историческое соглашение о тестировании безопасности ИИ.

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США и Великобритания стали первыми странами, подписав историческое соглашение о сотрудничестве в сфере тестирования и оценки рисков искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times.

Соглашение, которое подписали министр науки Великобритании Мишель Донелан и министр торговли США Джина Раймондо, будет определять способы объединения технических знаний, информации и талантов в области безопасности ИИ.

"В следующем году мы действительно должны действовать быстро, потому что появляются следующие поколения моделей ИИ, которые могут полностью изменить правила игры, и мы еще не знаем всех возможностей, которые они предложат", - сказала Донелан.

Соглашение также позволит новому британскому Институту безопасности ИИ (AISI), созданному в ноябре 2023 года, и его американскому аналогу, который еще не начал свою работу, обмениваться опытом путем командирования исследователей из обеих стран. Институты также будут работать вместе над тем, как проводить независимую оценку частных моделей ИИ, созданных компаниями, такими как OpenAI и Google.

Это партнерство построено по образцу сотрудничества между Штабом правительственной связи Великобритании (GCHQ) и Агентством национальной безопасности США, которые тесно сотрудничают в вопросах, связанных с разведкой и безопасностью. Донелан отметила, что поскольку многие современные компании, занимающиеся разработкой ИИ, сейчас базируются в США, опыт американского правительства "является ключевым как для понимания рисков, связанных с искусственным интеллектом, так и для обеспечения соблюдения компаниями своих обязательств".

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