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США та Британія підписали першу у світі угоду про співпрацю в галузі ШІ

19:50, 2 квітня 2024
США і Велика Британія підписали історичну угоду про тестування безпеки ШІ.
США та Британія підписали першу у світі угоду про співпрацю в галузі ШІ
Джерело фото: lb.ua
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США та Велика Британія стали першими країнами, підписавши історичну угоду про співпрацюють у сфері тестування й оцінки ризиків штучного інтелекту. Про це повідомляє Financial Times.

Угода, яку підписали міністерка науки Великої Британії Мішель Донелан і міністерка торгівлі США Джина Раймондо, визначатиме способи об'єднання технічних знань, інформації і талантів у галузі безпеки ШІ.

«Наступного року ми дійсно повинні діяти швидко, тому що з'являються наступні покоління моделей ШІ, які можуть повністю змінити правила гри, і ми ще не знаємо всіх можливостей, які вони запропонують», — сказала Донелан.

Угода також дозволить новому британському Інституту безпеки ШІ (AISI), створеному в листопаді 2023 року, і його американському аналогу, який ще не розпочав свою роботу, обмінюватися досвідом шляхом відрядження дослідників з обох країн. Інститути також працюватимуть разом над тим, як проводити незалежну оцінку приватних моделей ШІ, створених компаніями, такими як OpenAI та Google.

Це партнерство побудоване за зразком співпраці між Штабом урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) та Агентством національної безпеки США, які тісно співпрацюють у питаннях, пов'язаних з розвідкою та безпекою. Донелан зауважила, що оскільки багато найсучасніших компаній, що займаються розробкою ШІ, наразі базуються в США, досвід американського уряду «є ключовим як для розуміння ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, так і для забезпечення дотримання компаніями своїх зобов'язань».

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