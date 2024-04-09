«Дирекція пересувних циркових колективів – не вуличне шапіто», - очільник Мінкульту Ростислав Карандєєв пояснив бронювання окремих ЗМІ та працівників цирків

Очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв зазначив, що його обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та окремих медіа.

Очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв висловив обурення ставленням певної частини суспільства до теми бронювання циркових колективів та деяких журналістів.

Як раніше повідомляли ЗМІ, окремим медіа, зокрема телевізійним каналам, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», Мінкульт підтвердил статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, .

Зокрема, йдеться про телеканали «Ми-Україна», «1+1», ICTV, «Інтер», телеканал «Рада» і телеканал «Суспільні новини».

Крім того, у 2024 року такий статус надано представництву ВВС, інформаційному агентству «Укрінформ», ТОВ «Новий канал», ТОВ «Старлайн медіа», ТОВ «Телеканал СТБ», ТОВ «Хмарочос медіа», ТОВ «УНІАН ТБ», представництву Deutsche Welle, ПрАТ «ТК «ТЕТ», ТОВ «ТРК «НБМ», а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

«Обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює» - зазначив Карандєєв.

«Щодо бронювання працівників медіа. Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України.

Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована.

Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі» - додав він.

Також Карандєєв зазначив, що ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України» - «не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи».

«Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи.

Специфіка роботи цього колективу - це постійні гастролі по всій території України, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

Обов’язок влади - забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання» - зазначив він.

Також, за його словами, з початку повномасштабного вторгнення встановлений Урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа незмінний.

«Нововведень не було. Ми бронювали і бронюємо працівників театрів, музичних закладів, цирків без яких робота цих закладів неможлива. Це дуже незначна кількість людей.

Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб.

Так! Лише 14 працівників! Це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу! Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще 3 технічних працівника, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави просто не відбуваються» - додав очільник Мінкульту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.