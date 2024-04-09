Кабмін ухвалить новий порядок бронювання працівників – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль доручив визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури, працівники яких підлягатимуть бронюванню.

Постанову Уряду, яка визначає порядок бронювання працівників підприємств критичної інфраструктури, змінять. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Кабміну 9 квітня.

«Одним із ключових питань є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій.

Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі», - пояснив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета» очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв висловив обурення хейтом навколо теми бронювання працівників сфери культури та окремих медіа.

Автор: Наталя Мамченко

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