«Енергоатом» планує під Миколаєвом побудувати завод з виробництва ядерного палива

«Енергоатом» зведе завод з виробництва ядерного палива за американськими технологіями.

Джерело фото: minprom.ua

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» планує зведення заводу з виробництва ядерного палива на технології американської компанії Westinghouse. Будівництво планується у місті Южноукраїнськ, розташованому в Миколаївській області. Рішення про це було оголошено в.о. голови правління компанії Петром Котіном.

«Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста», - заявив Котін.

Створення заводу для виробництва тепловидільних збірок стане ключовим елементом стратегії диверсифікації постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій.

«На сьогодні ми повністю відмовилися від постачання російського ядерного палива...і потрібно забезпечити інші джерела постачання. Цим джерелом буде саме наше виробництво», - додав Котін.

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