У шести областях України зафіксували температурні рекорди

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні рекордні значення.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 8 квітня в країні зафіксували одразу декілька температурних рекордів.

Зазначається, що вчора денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення.

За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення на 1°.

Раніше у Києві знову зафіксували температурні рекорди.

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