У Києві знову зафіксували температурні рекорди

2 квітня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

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Погода в Києві знову бʼє температурні рекорди. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 2 квітня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Про це сказано у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвищою для цієї дати, адже вона не опустилася нижче 12,1°С. Попереднє рекордне значення 1951 року було перевищено на 2,4°С.

Максимальна температура повітря досягла 26,9°С, що на 3,8°С вище попереднього рекордного показника 2017 року.

А середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для 2 квітня і склала 16,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4°С, а кліматичну норму – на 9,9°С.

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