Важливішого місця не існує: Кулеба заявив, що всі наявні в світі системи Patriot повинні бути передані Україні якнайшвидше

За словами міністра, Україна - наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від балістичних ракет.

Усі наявні у світі системи ППО Patriot повинні бути передані Україні якнайшвидше. Із такою заявою виступив очільник МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3 квітня.

«Під час нашої зустрічі Радослав Сікорський і я обговорили, як Польща може допомогти захистити український повітряний простір від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень», - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістикою.

«Це означає, що всі наявні у світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше. Важливішого місця для них не існує», - наголосив міністр.

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