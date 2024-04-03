До 10 років ув’язнення за колабораціонізм засудили Народну артистку України

Рівненський суд визнав винною Народну артистку України Ружену Рубльову у колаборації з ворогом.

Джерело фото: apostrophe

Рівненський міський суд визнав винною Народну артистку України у колабораційній діяльності за статтею 111-1 Кримінального кодексу України, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними ЗМІ, мова йде про Ружену Рубльову.

Заочно артистку засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури на строк 12 років, а також з конфіскацією майна. Прокурори довели, що жителька Херсона, яка має більш як 20-річний досвід роботи в місцевому театрі та отримала звання народної артистки України, після окупації міста співпрацювала з ворогом.

Рубльову призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила також «Херсонський областний російський академічний музично-драматичний театр» у Генічеську. Артистка виступала на заходах, організованих ворогом, і брала участь у пропагандистській діяльності, включаючи концерти, що підтримували «входження до складу рф нових територій», таких як Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.

Оскільки засуджена перебуває на території, яка не підконтрольна Україні, строк відбуття покарання рахуватиметься з моменту її затримання. Досудове розслідування здійснювало Управління Служби безпеки України в Рівненській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.