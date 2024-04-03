К 10 годам заключения за коллаборационизм приговорили Народную артистку Украины

Ровенский суд признал виновной Народную артистку Украины Ружену Рублеву в коллаборации с врагом.

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Ровенский городской суд признал виновной Народную артистку Украины в коллаборационной деятельности по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины, сообщает Офис Генпрокурора. По данным СМИ, речь идет о Ружене Рублевой.

Заочно артистку приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в сфере культуры на срок 12 лет, а также с конфискацией имущества. Прокуроры доказали, что жительница Херсона, которая имеет более чем 20-летний опыт работы в местном театре и получила звание народной артистки Украины, после оккупации города сотрудничала с врагом.

Рублеву назначили директором двух музыкальных школ, а позже она возглавила также "Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр" в Геническе. Артистка выступала на мероприятиях, организованных врагом, и участвовала в пропагандистской деятельности, включая концерты, поддерживающие "вхождение в состав рф новых территорий", таких как Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Поскольку осужденная находится на территории, неподконтрольной Украине, срок отбытия наказания будет считаться с момента ее задержания. Досудебное расследование осуществляло Управление Службы безопасности Украины в Ривненской области.

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