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На Николаевщине культиватор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал

22:36, 3 апреля 2024
К счастью, водитель не пострадал.
На Николаевщине культиватор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал
Источник фото: ГСЧС
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На Николаевщине культиватор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. К счастью, водитель не пострадал.

Как сообщили в ГСЧС Украины 3 апреля, мужчина трактором, к которому было присоединено навесное оборудование, смог выехать с опасного участка. Механические повреждения получил только культиватор.

Ранее стало известно, что на Херсонщине погибли трое мужчин, которые пытались разобрать дрон.

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