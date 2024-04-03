К счастью, водитель не пострадал.

Источник фото: ГСЧС

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На Николаевщине культиватор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. К счастью, водитель не пострадал.

Как сообщили в ГСЧС Украины 3 апреля, мужчина трактором, к которому было присоединено навесное оборудование, смог выехать с опасного участка. Механические повреждения получил только культиватор.

Ранее стало известно, что на Херсонщине погибли трое мужчин, которые пытались разобрать дрон.

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