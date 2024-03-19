На Херсонщине погибли трое мужчин, которые пытались разобрать дрон

Трое местных нашли дрон с неразорванным боеприпасом и принесли его домой.

В Бериславском районе на Херсонщине из-за сдетонирования дрона погибли три человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как пишут в ГСЧС, трое местных жителей, мужчины 45, 55 и 67 лет, нашли дрон с неразорванным боеприпасом. Они принесли его домой и начали разбирать, в результате чего устройство сдетонировало. Все трое получили тяжелые ранения, от которых умерли в карете скорой помощи.

Гражданам отмечают, что брать в руки подозрительные или взрывоопасные предметы категорически запрещено, ведь это может стоить жизни.

В случае, если заметили боеприпас – нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить 101.

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