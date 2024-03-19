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  1. В Украине

На границе с Венгрией правоохранители помешали вывозу украинки в бордели Камбоджи

14:11, 19 марта 2024
Правоохранители установили, что 41-летний иностранец познакомился с девушкой через соцсети и, пользуясь ее уязвимым состоянием, склонил к работе в борделях Камбоджи.
На границе с Венгрией правоохранители помешали вывозу украинки в бордели Камбоджи
Источник фото: dpsu.gov.ua
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В Государственной пограничной службе Украины сообщили о том, что оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции, при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры, ликвидировали канал торговли людьми, который действовал на Закарпатье.

В сообщении сказано, что непосредственно на границе был задержан гражданин Венгрии, который переправлял в страны ЕС 27-летнюю украинку.

«После пересечения госграницы мужчина должен был довезти жертву автомобилем в аэропорт, откуда они вылетели бы в Королевство Камбоджи. Там на девушку ждала сексуальная эксплуатация», - пишут в ГПСУ.

Правоохранители установили, что 41-летний иностранец познакомился с девушкой через соцсети и, пользуясь ее уязвимым состоянием, склонил к работе в борделях Камбоджи. Из-за большой задолженности перед банком и наличия малолетнего ребенка она вынуждена была согласиться.

Мужчину задержали после прохождения контроля на выезд из Украины в пункте пропуска «Косино». К мероприятиям по задержанию были привлечены также оперативники Мукачевского отряда.

По адресу проживания фигуранта дела, который в данный момент проживает в Украине, провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли денежные средства, банковские карточки, черновые записи и т.д. Также изъят автомобиль, который использовался как средство совершения преступления.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 149 УКУ «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека». Продолжаются следственные действия.

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